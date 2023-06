LES JEUDIS DE BONNEFONT : SNAPPIN’ SISTERS Abbaye de Bonnefont Proupiary, 27 juillet 2023, Proupiary.

Les Jeudis de Bonnefont : Snappin’ Sisters

19h – 20h45 : Restauration avec Graine de folie

Géraldine vous propose une cuisine végétarienne créative et éthique. Ses assiettes et ses desserts sont toujours joliment présentés. Un plaisir visuel et gustatif.

21h : Concert des Snappin’ Sisters

Jouant avec leurs voix sans artifice, les Snappin’ Sisters vous entraînent dans un univers a cappella à la fois intimiste et pétillant. Drôles, toujours complices, elles vous proposent un répertoire arrangé sur mesure. S’y côtoient standards de jazz revisités, grooves latinos, ballades langoureuses et percussions vocales. Éclectiques, dynamiques, jazzistiques, les Snappin’ Sisters vous feront tourner la tête et claquer des doigts !

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T21:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:30:00+02:00

