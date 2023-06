MERCREDIS LUDIQUES : CARTE EN PAPIER ARTISANAL Abbaye de Bonnefont Proupiary, 26 juillet 2023, Proupiary.

MERCREDIS LUDIQUES : CARTE EN PAPIER ARTISANAL Mercredi 26 juillet, 15h00 Abbaye de Bonnefont 6.50€, sur réservation

Crée ta carte en papier artisanal

Si tu t’es déjà demandé comment on fabriquait le papier, cet atelier est fait pour toi. Mène l’enquête et retrouve la recette de la pâte à papier. Tu pourras ainsi fabriquer tes propres feuilles, pas à pas.

Enfin, fais parler ta créativité et réalise ta carte artisanale grâce à la technique de la linogravure.

La fabrication artisanale de papier nécessite l’usage d’eau, des vêtements tout-terrain ou un tablier sont conseillés.

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont;http://instagram.com/abbayedebonnefont [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T17:00:00+02:00

Abbaye Abbaye de Bonnefont

