19h – 20h45 : Restauration avec Local 90

Anthony et Delphine délocalisent leur restaurant salisien le temps d’une soirée pour vous allumer les papilles avec des propositions mettant à l’honneur le goût et la qualité.

21h : Concert de SON QUIMBOMBO

SON QUIMBOMBO vous emmène à Cuba le temps d’un concert typiquement »Son Cubano » sur un répertoire laissant la place aux classiques du genre mais aussi aux sonorités actuelles. Les 5 musiciens toulousains vous proposent un instant de festivité à la sauce cubaine et se livrent corps et âme pour rendre hommage à la générosité et à la richesse musicale de la plus grande île des Caraïbes !

Distribution :

Jorge Santo Diaz : chant, maracas, guïro

Julia Guilloton : flûte, chœur

Nicolas Goyon : tres cubain, chœur

Gonzalo Alfaro Ugaz : contrebasse, chœur

Fabien Roynette : percussions, chœur

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary

2023-07-20T21:00:00+02:00 – 2023-07-20T22:30:00+02:00

SON QUIMBOMBO