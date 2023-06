MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER PARURE Abbaye de Bonnefont Proupiary, 19 juillet 2023, Proupiary.

MERCREDIS LUDIQUES : ATELIER PARURE Mercredi 19 juillet, 15h00 Abbaye de Bonnefont 6.50€, sur réservation

Atelier Parure

130 000 ans ! C’est l’âge de la plus ancienne parure connue à ce jour. Nos ancêtres se paraient et fabriquaient, dès la Préhistoire, de nombreuses parures à partir de matériaux trouvés dans la nature. Cet atelier propose de découvrir les gestes, les outils et les matières utilisés par ces populations pour fabriquer pendeloques, colliers, etc.

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

