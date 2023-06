EXPOSITION « PIEDS NUS COMME LES ARBRES » Abbaye de Bonnefont Proupiary Proupiary Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

EXPOSITION « PIEDS NUS COMME LES ARBRES » 4 juillet – 23 septembre Abbaye de Bonnefont gratuit Exposition « Pieds nus comme les arbres » Le Syndicat mixte de l'abbaye de Bonnefont, accompagné du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, confie le commissariat de l'exposition d'été à la Chapelle Saint-Jacques centre d'art contemporain de Saint-Gaudens. Les artistes, Cassandre Cecchella, Lucile Martinez, Jérôme Souillot et Marie Zawieja en conversation avec Valérie Mazouin, directrice du centre d'art, s'emparent de l'espace de l'abbaye de Bonnefont avec l'exposition Pieds nus comme les arbres. Cette proposition conçue telle une célébration propulse la couleur, le geste. La densité des motifs en peinture offre une multiplicité de décors qui participent à l'élaboration de multiples scènes. Les projections des peintres, en aplats, en formes sur les toiles sans châssis, les papiers, les céramiques, esquissent un théâtre d'ombre et de lumière. Du soir au matin, le lieu, au centre d'une nature opulente, avise les spectateur.ice.s d'une parade joyeuse. Autour de l'expo :

– Visite commentée par Valérie Mazouin : 13 juillet

– Mercredi ludique avec Cassandre Cecchella : 02 août

– Visite commentée : 12 et 26 août

– Rencontre participative avec les artistes : 16 septembre Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary

