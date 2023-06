VISITE COMMENTEE DU JARDIN Abbaye de Bonnefont Proupiary, 20 juin 2023, Proupiary.

Visite du Jardin Médiéval

Alliant l’utile à l’agréable, le jardin représentait au Moyen-Âge un véritable havre de paix. C’est ce que vous propose de redécouvrir le jardin médiéval de l’abbaye de Bonnefont. Lieu de méditation tant affectionné par les moines cisterciens en leur temps, les plantes y sont de nouveau savamment ordonnées et associées. Avec sa fontaine et ses cultures sur plessis, ce jardin présente un échantillon des différents espaces existants dans un monastère au Moyen-Âge : l’hortus et ses potagères, l’herbularius et ses médicinales, mais aussi les ornementales et les utilitaires. En tout, ce sont environ 120 plantes anciennes que nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir lors d’une visite accompagnée.

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 28 77 http://www.abbayedebonnefont.fr https://www.facebook.com/abbayedebonnefont;http://instagram.com/abbayedebonnefont [{« type »: « phone », « value »: « 0561982877 »}, {« type »: « email », « value »: « abbayedebonnefont@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T16:00:00+02:00 – 2023-06-20T17:00:00+02:00

2023-09-23T16:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

