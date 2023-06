EXPOSITION PHOTO « PIERRES ROMANES EN COMMINGES » Abbaye de Bonnefont Proupiary, 1 juin 2023, Proupiary.

Exposition Photo « Pierres romanes en Comminges »

Jean Mandion naît en 1946 à Orléans où il fait ses études.

En 1969, il entre à la Librairie Hachette, où il fait sa carrière sur le versant de la diffusion jusqu’en 1981.

Il devient alors éditeur.et anime les éditions PyréGraph jusqu’en 2007.

Au-delà de sa passion pour le livre Jean Mandion a publié sous le pseudonyme de Man d’Ion : Lulu Phatun, sa vie son œuvre, Lettres canines, le monde selon Little et commis une traduction Le chant d’amour et de mort du cornette Christopher Rilke.

C’est au cours de ses années d’éditeur qu’il fait la connaissance d’Emmanuel Garland, historien de l’art, dont il publie deux ouvrages, L’art roman en Comminges et Cloîtres romans des Pyrénées centrales. Celui-ci l’initie en quelque sorte à l’Art roman.

Pratiquant de longue date la photographie (nature, oiseaux, montagne), il porte un regard de « vagabond » sur quelques monuments romans dont notre région est si riche pour donner à voir, découvrir, affûter l’œil d’un visiteur à travers un éventail de photographies non exhaustif bien sûr, et subjectif assurément. Voilà donc quelques pépites romanes disséminées à travers l’ancien diocèse de Comminges.

