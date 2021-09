Abbaye de Bon-Repos | JDP Bon Repos sur Blavet, 18 septembre 2021, Bon Repos sur Blavet.

Abbaye de Bon-Repos | JDP 2021-09-18 – 2021-09-19

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor

Journées du Patrimoine

– visite libre et gratuite du monument et de l’exposition In Ouïe de 10h à 18h

– Samedi 18 septembre

A 16h : conférence « Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire”

animée par Claire Tartamella, en charge du projet.

Les richesses patrimoniales et culturelles du Pays des Rohan, au cœur de la Bretagne, font aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance nationale grâce au label Pays d’art et d’histoire. Cette

dernière est autant l’aboutissement d’un important travail collectif que le début de 10 ans de travail pour la connaissance, la protection et la valorisation des patrimoines du territoire. Claire Tartamella, en charge de la candidature, présentera lors de cette conférence les patrimoines du territoire et l’état de leur connaissance dans le cadre de l’Inventaire participatif régional, ainsi que les objectifs du projet Pays d’art et d’histoire pour les prochaines années.

Conférence gratuite. Réservation obligatoire au 02 96 24 82 20 / abbaye.bon-repos@wanadoo.fr

– Dimanche 19 septembre

A 14h : Animation musicale jeune public. Gratuit.

Bernard Fortin, musicien pédagogue, propose pour petits et grands une découverte d’instruments à percussion du monde.

abbaye.bon-repos@wanadoo.fr +33 2 96 24 82 20 http://www.bon-repos.com/

Journées du Patrimoine

– visite libre et gratuite du monument et de l’exposition In Ouïe de 10h à 18h

– Samedi 18 septembre

A 16h : conférence « Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire”

animée par Claire Tartamella, en charge du projet.

Les richesses patrimoniales et culturelles du Pays des Rohan, au cœur de la Bretagne, font aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance nationale grâce au label Pays d’art et d’histoire. Cette

dernière est autant l’aboutissement d’un important travail collectif que le début de 10 ans de travail pour la connaissance, la protection et la valorisation des patrimoines du territoire. Claire Tartamella, en charge de la candidature, présentera lors de cette conférence les patrimoines du territoire et l’état de leur connaissance dans le cadre de l’Inventaire participatif régional, ainsi que les objectifs du projet Pays d’art et d’histoire pour les prochaines années.

Conférence gratuite. Réservation obligatoire au 02 96 24 82 20 / abbaye.bon-repos@wanadoo.fr

– Dimanche 19 septembre

A 14h : Animation musicale jeune public. Gratuit.

Bernard Fortin, musicien pédagogue, propose pour petits et grands une découverte d’instruments à percussion du monde.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par