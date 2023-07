Garden Party Abbaye de Blanchelande Neufmesnil, 14 juillet 2023, Neufmesnil.

Neufmesnil,Manche

Garden Party vendredi 14 juillet à l’abbaye de Blanchelande

C’est dans un cadre somptueux qu’Ines de Chanaé, Samantha de By Rosa, Céline de La Petite Violette et Alicia de I am, vous invite à leur Garden Party le vendredi 14 Juillet de 10h30 à 18h30.

15 commerçants et artisans locaux seront présents. Vous y retrouverez des vêtements, des bijoux, des lunettes, des tatoueurs, un perceur, une masseuse, et bien d’autres encore…un foodtruck italien, bref de quoi passer une journée magique!.

2023-07-14 10:30:00 fin : 2023-07-14 18:30:00. .

Abbaye de Blanchelande Route de Varenguebec

Neufmesnil 50250 Manche Normandie



Garden Party Friday July 14th at Blanchelande Abbey

In a sumptuous setting, Ines de Chanaé, Samantha de By Rosa, Céline de La Petite Violette and Alicia de I am, invite you to their Garden Party on Friday July 14th from 10.30am to 6.30pm.

15 local merchants and artisans will be on hand. You’ll find clothes, jewelry, eyewear, tattoo artists, a piercer, a masseuse, and much more…an Italian foodtruck, in short, a magical day!

Garden Party el viernes 14 de julio en la Abadía de Blanchelande

En un marco suntuoso, Ines de Chanaé, Samantha de By Rosa, Céline de La Petite Violette y Alicia de I am le invitan a su Garden Party el viernes 14 de julio de 10h30 a 18h30.

15 comerciantes y artesanos locales estarán presentes. Encontrarás ropa, joyas, gafas, tatuadores, un piercer, un masajista, y mucho más… un foodtruck italiano, en definitiva, ¡un día mágico!

Garden Party am Freitag, den 14. Juli in der Abtei von Blanchelande

Ines de Chanaé, Samantha de By Rosa, Céline de La Petite Violette und Alicia de I am laden Sie am Freitag, den 14. Juli von 10:30 bis 18:30 Uhr zu ihrer Gartenparty in einem prachtvollen Rahmen ein.

15 lokale Händler und Handwerker werden anwesend sein. Es gibt Kleidung, Schmuck, Brillen, Tätowierer, einen Bohrer, eine Masseurin und vieles mehr… und einen italienischen Foodtruck

Mise à jour le 2023-07-10 par Côte Ouest Centre Manche