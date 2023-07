Bal du festival « Les Beaux Jours de Belloc » Abbaye de Belloc Urt Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urt Bal du festival « Les Beaux Jours de Belloc » Abbaye de Belloc Urt, 28 juillet 2023, Urt. Bal du festival « Les Beaux Jours de Belloc » Vendredi 28 juillet, 17h30 Abbaye de Belloc Abbaye de Belloc route de l’Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « a.perroy@habitat-humanisme.org »}] Présence parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T17:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:30:00+02:00

2023-07-28T17:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:30:00+02:00 ©bjb Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urt Autres Lieu Abbaye de Belloc Adresse route de l'Abbaye de Belloc Ville Urt Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Abbaye de Belloc Urt

Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urt/