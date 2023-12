Agraphon Abbaye de Beauport Paimpol, 1 février 2024, Paimpol.

Paimpol Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 17:00:00

fin : 2024-02-01 18:00:00

Rentrez dans la sacristie et découvrez un monde sonore, savant mélange de sons captés dans la nature et d’une lecture polyphonique d’un roman contant l’histoire d’une communauté de 8 femmes, Agrapha. Une véritable expérience sensorielle et méditative dont vous ressortirez énergisé-e et apaisé-e.

Abbaye de Beauport Rue de Beauport

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne



