Textes, rythmes et mélodies des répertoires chantés chaouis Abbaye de Beauport Chemin de l’Abbaye, 22500 Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « http://www.drom-kba.eu/Chants-de-l-Aures-par-Houria-Aichi.html »}, {« link »: « mailto:manon.riouat@drom-kba.eu »}] PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Il s’agira pendant ce stage de faire découvrir et apprendre aux stagiaires le répertoire d’une région très localisée géographiquement : le centre-est montagneux de l’Algérie.

Chants d’amour ou qasidas d’inspiration mystique, mélodies à danser ou danses rahabias, ce stage propose d’explorer le répertoire algérien de l’Aurès qui se transmet de génération en génération.

Tout comme la danse, le bendir est un élément central dans la rythmique aurésienne. Son utilisation facilitera la compréhension des structures très élaborées des chants chaouis.

Le stage sera axé sur l’apprentissage des mélodies, des systèmes rythmiques de base, et l’ornementation du répertoire aurésien. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

► Chanter des thèmes issus d’un répertoire de musiques du monde de tradition orale

►Employer des techniques vocales appropriées à la tradition orale donnée

►Interpréter des thèmes musicaux issus d’un répertoire de musiques du monde dans le respect des éléments stylistiques

► Analyser des thèmes caractéristiques de la tradition orale donnée PROGRAMME COMPLET RENSEIGNEMENTS

Dates : Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023

Lieu : L’Abbaye de Beauport

Adresse : Rue de Beauport, 22500 Paimpol

Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30

Durée : 30h (6h / jour)

Nombre de places : 12

Frais annexes : informations transmises lors de l’inscription INSCRIPTIONS

Dans la limite des places disponibles.

manon.riouat@drom-kba.eu

+33 (0)6 77 45 34 91

EN PARTENARIAT AVEC :

Abbaye de Beauport

