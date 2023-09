Visite guidée thématique restauration patrimoine Abbaye de baume-les-messieurs Baume-les-Messieurs, 17 septembre 2023, Baume-les-Messieurs.

Visite guidée thématique restauration patrimoine Dimanche 17 septembre, 14h15 Abbaye de baume-les-messieurs Entrée libre | Contribution libre au profit de la restauration

« Un immense chantier pour un petit village »

Visite thématique sur la restauration de l’abbaye & sur la candidature Unesco, par le maire de la commune Serge Moreau.

Abbaye de baume-les-messieurs place guillaume de Poupet Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384449928 http://baumelesmessieurs.fr https://www.instagram.com/abbayebaume_officiel/?hl=fr L’Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs est une ancienne abbaye bénédictine qui se niche au creux de la plus célèbre des reculées jurassiennes.

L’abbatiale renferme de véritables chefs-d’œuvre : statuaire bourguignonne du XVe siècle, gisants dans la chapelle des tombeaux, retable flamand du XVIe siècle.

L’abbaye se visite librement toute l’année & des visites guidées sont au programme tous les jours pendant les vacances scolaires, et en continu d’avril à fin septembre.

De plus, de nombreux évènements (concerts, conférences, théâtre..) et expositions (Art & artisanat) sont organisés durant la période estivale. De nombreux parkings sont présents dans le village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T15:15:00+02:00

