Visitez une exposition au Centre d’art contemporain d’une abbaye 16 et 17 septembre Abbaye d’Auberive Inclus dans le prix d’entrée de l’abbaye : Tarif unique 5€ et gratuit aux enfants de moins de 12 ans

Découvrez, au coeur de l’abbaye d’Auberive, une exposition en l’honneur de l’artiste singulier Philippe Aïni. Pour cette grande rétrospective, un ensemble d’une centaine d’œuvres est présenté, couvrant la carrière de l’artiste de 1980 à aujourd’hui.

Abbaye d’Auberive 1 place de l’Abbaye, 52160 Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est 03 25 84 20 20 http://www.abbaye-auberive.com https://twitter.com/abbayeauberive?lang=fr;https://fr-fr.facebook.com/abbayedauberive/ L’abbaye cistercienne d’Auberive fondée en 1135 par saint Bernard et quelques moines venus de l’abbaye de Clairvaux, est un témoin des grands mouvements de notre histoire. L’abbaye, 24e fille de Clairvaux, atteint son apogée en termes de possessions au XIIIe siècle. Monastère de l’ordre cistercien jusqu’à la Révolution, elle sera ensuite vendue comme bien national. L’abbaye, partiellement et progressivement, a fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis 1956. Elle est aujourd’hui la propriété privée de la famille Volot, qui en assure la réhabilitation culturelle avec un centre d’art contemporain et une programmation riche (musique, théâtre, danse,…) de début juin à fin septembre. Parking sur la place face à l’entrée de l’abbaye.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© abbaye d’Auberive