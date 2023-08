Journées du Patrimoine: visite/balade « plantes sauvages » à l’Abbaye d’Aubazine Abbaye d’Aubazine Aubazines, 16 septembre 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Visite – balade initiation à la reconnaissance des plantes sauvages dans le cloitre samedi et dimanche, départ à 10h

Visite animée par Laurence « échappées sauvages »

Gratuit, sans réservation.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Abbaye d’Aubazine

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Visit – introductory walk to identify wild plants in the cloister Saturday and Sunday, departing at 10 a.m

Guided tour by Laurence « échappées sauvages »

Free, no reservation required

Visita – paseo de iniciación al reconocimiento de plantas silvestres en el claustro Sábado y domingo, salida a las 10 h

Visita guiada por Laurence « échappées sauvages »

Gratuito, sin reserva

Besichtigung – Spaziergang Einführung in die Erkennung von Wildpflanzen im Kreuzgang Samstag und Sonntag, Start um 10 Uhr

Besuch unter der Leitung von Laurence « échappées sauvages »

Kostenlos, ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-08-22 par Corrèze Tourisme