Visite du vivier à poissons de l’abbaye 16 et 17 septembre Abbaye d’Aubazine Gratuit. Entrée libre. Départs à 10h30, 14h30, et 15h30 le samedi et dimanche.

Suite à la restauration du vivier, l’association de sauvegarde de l’abbaye d’Aubazine vous propose une visite commentée du vivier à poisson de l’abbaye.

Abbaye d’Aubazine 2 place de l’église, 19190 Aubazine Aubazine 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://abbaye.aubazine.com/ Abbaye cistercienne du XIIe siècle classée au titre des Monuments historiques. Découvrez son histoire et celle de son fondateur Etienne d’Obazine. Visites guidées du cloître et sa fontaine monolithique, terrasse avec la vue sur le vivier où arrive le canal des moines, du scriptorium et de la salle capitulaire avec leurs voûtes harmonieuses, de l’ancienne cuisine avec son imposante cheminée, du couloir du 1er étage ancien dortoir des moines et son sol en pisé extraordinaire ! C’est la sobriété du lieu qui inspirera tout au long de sa vie une petite orpheline qui vécu à Aubazine : Coco Chanel .

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

