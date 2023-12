Marche nocturne solidaire Abbaye d’Arthous Hastingues, 1 décembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Le Comité Départemental Handisport 64 organise une marche nocturne solidaire de 4 km. Cette marche est accessible en fauteuil roulant, poussette, joëlette, tricycle et vélo adapté. Rendez-vous sur le parking de l’Abbaye d’Arthous. Départ à 16h30. Vous munir d’une lampe (frontale conseillée)..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Abbaye d’Arthous

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Comité Départemental Handisport 64 is organizing a 4 km nocturnal solidarity walk. The walk is accessible by wheelchair, stroller, joëlette, tricycle and adapted bike. Meet at the Abbaye d’Arthous parking lot. Start at 4.30pm. A headlamp is recommended.

El Comité Départemental Handisport 64 organiza una marcha nocturna de 4 km en favor de las personas discapacitadas. Este paseo es accesible en silla de ruedas, cochecito, joëlette, triciclo y bicicleta adaptada. Encuentro en el aparcamiento de la Abadía de Arthous. Salida a las 16.30 h. Se recomienda llevar linterna frontal.

Das Comité Départemental Handisport 64 organisiert einen 4 km langen solidarischen Nachtmarsch. Diese Wanderung ist mit Rollstuhl, Kinderwagen, Joëlette, Dreirad und behindertengerechtem Fahrrad zugänglich. Treffpunkt ist der Parkplatz der Abtei von Arthous. Abfahrt um 16:30 Uhr. Bitte bringen Sie eine Lampe mit (Stirnlampe empfohlen).

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans