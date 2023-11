Atelier Céramique en famille Abbaye d’Arthous Hastingues, 2 novembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

L’artiste céramiste Véro Marchand revient pour 2 ateliers céramique en famille, à l’issue desquels vous tiendrez une timbale dont vous aurez vous-même sculptés les motifs médiévaux dans l’argile. Atelier sur réservation. Places limitées. 3€/personne..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 17:00:00. EUR.

Abbaye d’Arthous

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ceramic artist Véro Marchand returns for 2 family ceramics workshops, at the end of which you’ll hold a kettledrum whose medieval motifs you’ve sculpted in clay yourself. Reservations required. Places limited. 3/person.

El ceramista Véro Marchand vuelve para 2 talleres familiares de cerámica, al final de los cuales tendrá en sus manos un timbal con motivos medievales esculpidos en la arcilla por usted mismo. Taller con cita previa. Plazas limitadas. 3 por persona.

Die Keramikkünstlerin Véro Marchand kehrt für zwei Keramikworkshops für Familien zurück, an deren Ende Sie eine Pauke in den Händen halten, deren mittelalterliche Motive Sie selbst aus Ton geformt haben. Workshops nach vorheriger Anmeldung. Begrenzte Anzahl an Teilnehmern. 3/Person.

