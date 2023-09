L’abbaye en chantier : reconstitution, ateliers, conférences Abbaye d’Arthous Hastingues, 7 octobre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Vivez le chantier de l’Abbaye d’Arthous en direct.. Neuf siècles plus tard !

Des spécialistes en construction médiévale installent – le temps d’un week-end – une reconstitution du chantier d’Arthous..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Abbaye d’Arthous

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Experience the construction of Arthous Abbey live… Nine centuries later!

Medieval construction specialists set up a weekend-long reconstruction of the building site at Arthous.

Viva en directo la construcción de la Abadía de Arthous… Nueve siglos después

Especialistas en construcción medieval reconstruyen durante un fin de semana las obras de Arthous.

Erleben Sie die Baustelle der Abtei von Arthous live… Neun Jahrhunderte später!

Spezialisten für mittelalterliches Bauen installieren – für ein Wochenende – eine Rekonstruktion der Baustelle von Arthous.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans