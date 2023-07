Les jeudis de l’abbaye : Tir à l’arc en famille Abbaye d’Arthous Hastingues, 20 juillet 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Autour de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? », l’Abbaye d’Arthous invite les Robin des bois et Merida du territoire à participer à des séances en famille de Tir à l’Arc animées par Les archers des pays de l’Adour. Équipement fourni… et déguisements autorisés. En famille, à partir de 14 ans..

2023-07-20

Abbaye d’Arthous

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



In conjunction with the « What’s new in the Middle Ages? » exhibition, Arthous Abbey invites local Robin Hoods and Merida to take part in family archery sessions led by Les archers des pays de l’Adour. Equipment supplied? and disguises permitted. For families aged 14 and over.

En el marco de la exposición « ¿Qué hay de nuevo en la Edad Media? », la Abadía de Arthous invita a los Robin Hood y Mérida locales a participar en sesiones familiares de tiro con arco dirigidas por Les archers des pays de l’Adour. Se proporcionará el equipo y se permitirá el uso de disfraces. Para familias a partir de 14 años.

Im Rahmen der Ausstellung « Was war neu im Mittelalter? » lädt die Abtei Arthous die Robin Hoods und Meridas der Region zu einem Bogenschießen für die ganze Familie ein, das von den Bogenschützen der Adour-Länder geleitet wird. Die Ausrüstung wird gestellt und Verkleidungen sind erlaubt. Für Familien ab 14 Jahren.

