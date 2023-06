JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE ABBAYE D’ARTHOUS Hastingues, 16 juin 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

[GRATUIT]

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, l’abbaye d’Arthous ouvre grand ses portes au public venu découvrir les trésors d’arts préhistoriques, antiques et médiévaux de ses collections… du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023.

Pour toujours plus de curiosité à partager..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18

ABBAYE D’ARTHOUS

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



[FREE]

To mark the European Archaeology Days, Arthous Abbey is opening its doors to the public to discover the treasures of prehistoric, ancient and medieval art in its collections… from Friday June 16 to Sunday June 18, 2023.

More curiosities to share.

[ENTRADA GRATUITA]

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, la Abadía de Arthous abre sus puertas al público para descubrir los tesoros de arte prehistórico, antiguo y medieval de sus colecciones… del viernes 16 al domingo 18 de junio de 2023.

Para compartir aún más curiosidades.

[GRATIS]

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie öffnet die Abtei Arthous von Freitag, dem 16. bis Sonntag, dem 18. Juni 2023 ihre Türen für Besucher, die die prähistorischen, antiken und mittelalterlichen Kunstschätze ihrer Sammlungen entdecken möchten.

Für noch mehr Neugierde, die es zu teilen gilt.

