Exposition : « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » et conférence : « Castelnaux du sud des Landes » 15 – 17 septembre Abbaye d’Arthous Gratuit. Entrée libre. Réservation conseillée pour la conférence.

L’abbaye d’Arthous ouvre grand les portes de ce site doublement classé au titre des Monuments historiques et musée de France, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En plus d’y découvrir ses trésors d’art préhistorique, ses mosaïques antiques et la beauté de son chevet sculpté, vous pourrez rencontrer les médiateurs d’Arthous dans l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? », balayant les idées reçues sur plus de 1000 ans visionnaires et déjà révolutionnaires, mis à jour par les récentes découvertes archéologiques de l’INRAP, mises en scène par Universcience (Paris La Villette).

Dimanche 17 septembre, une conférence sera donnée à 11h par la docteure en histoire médiévale Anne Berdoy, au sujet des « Castelnaux du sud des Landes ».

Réservez votre week-end à l’abbaye d’Arthous, site départemental ouvert à tous les curieux du 1er juin au 30 septembre ( de 14h à 17h30 du 1er octobre au 15 novembre 2023).

Nichée aux confluences des Landes, du Pays basque et des gaves réunis, l'abbaye d'Arthous vous propose une escale hors du temps. Fondée au XIIe siècle par des chanoines de l'ordre de Prémontré, occupée par des métayers après la Révolution, inscrit au titre des Monuments historiques et musée à partir du XXe siècle, Arthous se dévoile aujourd'hui sous ses multiples facettes. Dans un écrin de verdure, découvrez : un monument du Moyen Âge où se côtoie la beauté de la pierre sculptée de personnages et d'animaux fantastiques, la richesse d'un parcours historique et ludique adapté aux familles, l'émotion partagée autour d'une programmation culturelle et artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Département des Landes