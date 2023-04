Vernissage Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » Abbaye d’Arthous, 13 mai 2023, Hastingues.

Vernissage Exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » Samedi 13 mai, 18h00 Abbaye d’Arthous Entrée libre de 18h à 22h samedi 13/05. Réservation conseillée pour le 13/05 (vernissage) et le 14/05 (conférence)

NUIT DES MUSEES, LA CLASSE L’OEUVRE, VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ETE « QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ? » et CONFERENCE !

Rien de moins pour émerveiller encore et toujours le public d’Arthous !

Samedi 13 mai à 18h, l’abbaye ouvre la Nuit Européenne des Musées et invite les élèves de 2nde en spécialité Arts plastiques au Lycée de Borda de Dax, à montrer au public le travail mené autour d’Adam et Eve avec la sculptrice-restauratrice Valérie Tatin-Sauzet. Cette restitution sera suivie du vernissage de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ?», fruit d’une collaboration entre Universcience et l’INRAP pour (re-) découvrir en s’amusant cette grande période méconnue.

Dimanche 14 mai à 15h, Isabelle CATTEDDU, archéologue et commissaire scientifique, fera une visite commentée de l’exposition tant attendue à Hastingues… après La Villette et Toulouse.

Entrée gratuite pour la Nuit des Musées (site exceptionnellement ouvert de 18h à 22h) & à la Conférence. Alors inscrivez ARTHOUS sans attendre à votre agenda du 13 et du 14 mai !

Renseignements au 05 58 73 03 89 / arthous@landes.fr**

ABBAYE d’ARTHOUS – 785 route de l’abbaye – 40300 HASTINGUES**

Ouvert du 1er avril au 30 mai et du 1er octobre au 15 novembre de 14h à 17h30

Ouvert du 1er juin au 30 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye, 40300 HASTINGUES Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 73 03 89 https://www.landes.fr/abbaye-arthous http://facebook.com/Arthous.Landes [{« type »: « email », « value »: « arthous@landes.fr »}] [{« link »: « mailto:arthous@landes.fr »}] Nichée aux confluences des Landes, du Pays basque et des Gaves Réunis, l’Abbaye d’Arthous propose une escale hors du temps. Fondée au XIIe siècle, occupée par des métayers après la Révolution, monument historique à partir du XXe siècle, Arthous se dévoile aujourd’hui sous ses multiples facettes. Dans un écrin de verdure, découvrez un monument du Moyen Âge où se côtoient la beauté de la pierre sculptée de personnages et d’animaux fantastiques, la richesse d’un parcours historique et ludique adapté aux familles, l’émotion partagée autour d’une programmation culturelle et historique. Bienvenue à l’Abbaye d’Arthous ! Parking. Accès et Parking Handicapés. Mom’Art

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©P.Levy @Universcience @INRAP