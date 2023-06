Visite guidée de l’Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 12 avril 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Visite guidée de l’abbaye fondée XIIe siècle et aujourd’hui siège de l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC).

De sa fondation à nos jours en passant par les combats pour la libération de Caen, découvrez l’histoire d’un site intimement….

Jeudi 2023-04-12 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-04 15:30:00. EUR.

Abbaye d’Ardenne

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



Guided tour of the abbey, founded in the 13th century and now home to the Institute of Contemporary Publishing Archives (IMEC).

Discover the story of a site intimately associated with Normandy’s eventful history, from its foundation to the present…

Visita guiada a la abadía, fundada en el siglo XII y sede del Instituto de Memorias de la Edición Contemporánea (IMEC).

Desde su fundación hasta nuestros días, pasando por los combates por la liberación de Caen, descubra la historia de un lugar íntimamente…

Führung durch die Abtei, die im 12. Jahrhundert gegründet wurde und heute Sitz des Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC) ist.

Von der Gründung über die Kämpfe zur Befreiung von Caen bis heute entdecken Sie die Geschichte eines Ortes, der eng mit der…

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité