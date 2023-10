Rencontre : Grand Soir / Alors, l’Europe? Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 14 décembre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Un débat sur les enjeux européens. Bouleversements économiques et sociaux, nouvelles donnes géopolitiques, reconfigurations idéologiques: les questions posées à l’actuelle construction européenne sont vertigineuses. Anne-Lorraine Bujon, directrice de la revue Esprit, dialogue avec la philosophe Céline Spector.

Rencontre animée par François Bordes

Avec la revue Esprit, dont les archives sont conservées à l’Imec.

2023-12-14 20:00:00 fin : 2023-12-14 22:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



A debate on European issues. Economic and social upheavals, new geopolitical realities, ideological reconfigurations: the questions posed to the current construction of Europe are dizzying. Anne-Lorraine Bujon, director of Esprit magazine, talks to philosopher Céline Spector.

Moderated by François Bordes

With Esprit magazine, whose archives are kept at Imec.

Un debate sobre las cuestiones europeas. Agitación económica y social, nuevas realidades geopolíticas, reconfiguraciones ideológicas: los interrogantes que se plantean a la construcción actual de Europa son vertiginosos. Anne-Lorraine Bujon, redactora jefe de la revista Esprit, aborda estas cuestiones con la filósofa Céline Spector.

Presentado por François Bordes

Con la revista Esprit, cuyos archivos se conservan en el Imec.

Eine Debatte über die europäischen Herausforderungen. Wirtschaftliche und soziale Umwälzungen, neue geopolitische Gegebenheiten, ideologische Neukonfigurationen: Die Fragen, die sich dem derzeitigen europäischen Aufbauwerk stellen, sind schwindelerregend. Anne-Lorraine Bujon, Direktorin der Zeitschrift Esprit, führt einen Dialog mit der Philosophin Céline Spector.

Die Begegnung wird von François Bordes moderiert

Mit der Zeitschrift Esprit, deren Archive im Imec aufbewahrt werden.

