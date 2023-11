Rencontre – Grand Soir/ Marcel Gauchet – cycle Itinéraires Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 7 décembre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Au carrefour des sciences humaines, l’oeuvre de Marcel Gauchet exerce une profonde influence sur notre temps. Grand intellectuel de gauche pour certains, auteur conservateur pour d’autres, l’historien, homme de revues et éditeur, ne recule devant aucun débat : la psychiatrie, le politique, le religieux, les droits de l’homme… Une trajectoire et une pensée au cœur des débats contemporains.

Rencontre animée par François Bordes

Marcel Gauchet a confié ses archives à l’Imec en 2023.

Entrée libre, pensez à réserver ! reservations@imec-archives.com

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après les rencontres.

La librairie Eureka Street est partenaire des rencontres littéraires de l’Imec.

Pensez-y ! Les bus 20 et 21 desservent l’arrêt Ardenne. Twisto est partenaire de la programmation culturelle de l’Imec : une navette gratuite est proposée à 22 h pour rejoindre le centre-ville de Caen les soirs de rencontre..

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 22:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



At the crossroads of the human sciences, Marcel Gauchet?s work has had a profound influence on our times. A great left-wing intellectual for some, a conservative author for others, the historian, magazine publisher and editor does not shy away from any debate: psychiatry, politics, religion, human rights? A career and a way of thinking at the heart of contemporary debates.

Hosted by François Bordes

Marcel Gauchet has entrusted his archives to the Imec in 2023.

Admission free, but please reserve! reservations@imec-archives.com

A bar and light refreshments are available before and after the meetings.

The Eureka Street bookshop is a partner of the Imec?s literary meetings.

Don’t forget it! Buses 20 and 21 stop at Ardenne. Twisto is a partner of Imec?s cultural program: a free shuttle bus runs to downtown Caen at 10 pm on the evenings of the meetings.

En la encrucijada de las ciencias humanas, la obra de Marcel Gauchet ha influido profundamente en nuestra época. Gran intelectual de izquierdas para unos, autor conservador para otros, el historiador, editor de revistas y redactor jefe nunca rehuyó el debate sobre cualquier tema: psiquiatría, política, religión, derechos humanos? Una trayectoria y una manera de pensar en el centro de los debates contemporáneos.

Presentado por François Bordes

Marcel Gauchet ha confiado sus archivos al Imec en 2023.

La entrada es gratuita, pero se ruega reservar con antelación. reservations@imec-archives.com

Antes y después de las reuniones habrá un bar y refrescos.

La librería de la calle Eureka colabora con los actos literarios del Imec.

¡No la olvide! Los autobuses 20 y 21 paran en Ardenne. Twisto, colaborador del programa cultural del Imec, ofrece un servicio gratuito de autobús al centro de Caen a las 22.00 horas las noches de los encuentros.

Das Werk von Marcel Gauchet, das an der Schnittstelle der Geisteswissenschaften angesiedelt ist, übt einen großen Einfluss auf unsere Zeit aus. Der Historiker, Zeitschriftenmacher und Herausgeber scheut keine Debatte: Psychiatrie, Politik, Religion, Menschenrechte usw. Er ist ein großer Linksintellektueller, der für manche ein konservativer Autor ist Ein Werdegang und ein Denken im Zentrum der zeitgenössischen Debatten.

Moderation: François Bordes

Marcel Gauchet hat sein Archiv 2023 dem Imec anvertraut.

Eintritt frei, denken Sie an eine Reservierung! reservations@imec-archives.com

Vor und nach den Treffen werden eine Bar und leichte Speisen angeboten.

Die Buchhandlung Eureka Street ist Partner der Imec-Literaturtreffen.

Denken Sie daran! Die Busse 20 und 21 fahren zur Haltestelle Ardenne. Twisto ist Partner des kulturellen Programms von Imec: An den Abenden der Treffen wird um 22 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus ins Stadtzentrum von Caen angeboten.

