Séminaire d’exploration du fonds d’archives de Jean-Pierre et Luc Dardenne à l’Imec Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 24 novembre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Intervention d’Alain Bergala : « Archiver le présent »

Alain Bergala est essayiste, critique de cinéma, enseignant et cinéaste, auteur de nombreux articles et d’ouvrages sur Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Roberto Rossellini, Luis Buñuel et sur la pédagogie du cinéma.

Pour un film sur la mémoire d’un cinéma, L’Eden de La Ciotat, Alain Bergala a demandé aux frères Dardenne de découvrir la ville qui a été, avec Lyon, le deuxième site essentiel de la naissance du cinéma. Il a imaginé, à cette occasion, un dispositif où il mettait en rapport des plans de Louis Lumière tournés à La Ciotat et des séquences de leurs propres films. Leur confrontation improvisée à ces deux archives a suscité chez eux une réflexion vivante sur leur pensée et leur geste de cinéma dans leur rapport originel et essentiel au cinéma Lumière..

2023-11-24 14:00:00 fin : 2023-11-24 17:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



Alain Bergala: « Archiving the present

Alain Bergala is an essayist, film critic, teacher and filmmaker, author of numerous articles and books on Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Roberto Rossellini, Luis Buñuel and film pedagogy.

For a film on the memory of a cinema, L?Eden de La Ciotat, Alain Bergala asked the Dardenne brothers to discover the town which, along with Lyon, was the second most important site for the birth of cinema. To mark the occasion, he devised a set-up that paired Louis Lumière shots taken in La Ciotat with sequences from their own films. Their improvised confrontation with these two archives gave rise to a lively reflection on their thinking and their cinematic gesture in their original and essential relationship with Lumière cinema.

Alain Bergala: « Archivar el presente

Alain Bergala es ensayista, crítico de cine, profesor y cineasta, y autor de numerosos artículos y libros sobre Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Roberto Rossellini, Luis Buñuel y la educación cinematográfica.

Para una película sobre la memoria de un cine, L’Eden de La Ciotat, Alain Bergala pidió a los hermanos Dardenne que descubrieran la ciudad que, junto con Lyon, fue el segundo lugar más importante del nacimiento del cine. Para la ocasión, ideó un montaje que combinaba planos de Louis Lumière rodados en La Ciotat con secuencias de sus propias películas. Su improvisada confrontación con estos dos archivos dio lugar a una viva reflexión sobre su pensamiento y su gesto cinematográfico en su relación original y esencial con el cine de los Lumière.

Vortrag von Alain Bergala: « Die Gegenwart archivieren »

Alain Bergala ist Essayist, Filmkritiker, Lehrer und Filmemacher. Er ist Autor zahlreicher Artikel und Bücher über Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Roberto Rossellini, Luis Buñuel und über Filmpädagogik.

Für einen Film über das Gedächtnis eines Kinos, L?Eden de La Ciotat, bat Alain Bergala die Brüder Dardenne, die Stadt zu entdecken, die neben Lyon der zweite wesentliche Ort für die Geburt des Kinos war. Zu diesem Zweck entwarf er eine Anordnung, in der er Aufnahmen von Louis Lumière, die in La Ciotat gedreht wurden, mit Sequenzen aus ihren eigenen Filmen in Beziehung setzte. Ihre improvisierte Konfrontation mit diesen beiden Archiven löste bei ihnen eine lebendige Reflexion über ihr Denken und ihre Geste des Filmemachens in ihrer ursprünglichen und wesentlichen Beziehung zum Kino Lumière aus.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité