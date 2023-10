Conférence : Grand Soir / Laure Murat – Cycle Itinéraires Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 22 novembre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Il arrive qu’une lecture éclaire votre vie. En relisant À la recherche du temps perdu, Laure Murat prend conscience de l’exil intérieur dans lequel elle a vécu. Entre aristocratie d’Ancien régime et noblesse d’Empire, elle a grandi dans un monde persuadé de sa supériorité et assuré de son prestige. Elle s’engage avec Proust, roman familial dans un trajet d’émancipation. Un des grands livres de la rentrée.

Rencontre animée par Nathalie Léger

Entrée libre, pensez à réserver ! reservations@imec-archives.com

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après les rencontres.

La librairie Eureka Street est partenaire des rencontres littéraires de l’Imec.

Pensez-y ! Les bus 20 et 21 desservent l’arrêt Ardenne. Twisto est partenaire de la programmation culturelle de l’Imec : une navette gratuite est proposée à 22 h pour rejoindre le centre-ville de Caen les soirs de rencontre..

2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-22 22:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



There are times when a reading sheds light on your life. As Laure Murat rereads À la recherche du temps perdu, she becomes aware of the inner exile in which she has lived. Between the aristocracy of the Ancien Régime and the nobility of the Empire, she grew up in a world convinced of its superiority and assured of its prestige. With Proust, a family novel, she embarks on a journey of emancipation. One of the great books of the fall.

Hosted by Nathalie Léger

Free admission, but remember to reserve! reservations@imec-archives.com

A bar and light refreshments are available before and after the meetings.

The Eureka Street bookshop is a partner of Imec?s literary encounters.

Don’t forget it! Buses 20 and 21 stop at Ardenne. Twisto is a partner of Imec?s cultural program, offering a free shuttle bus to Caen city center at 10 pm on meeting nights.

A veces un libro puede arrojar luz sobre tu vida. Al releer À la recherche du temps perdu, Laure Murat tomó conciencia del exilio interior en el que había vivido. Entre la aristocracia del Antiguo Régimen y la nobleza del Imperio, creció en un mundo convencido de su superioridad y seguro de su prestigio. Con Proust, la novela familiar, emprende un viaje de emancipación. Uno de los mejores libros del otoño.

Presentado por Nathalie Léger

Entrada gratuita, ¡pero recuerde reservar con antelación! reservations@imec-archives.com

Habrá un bar y refrescos antes y después de los encuentros.

La librería de la calle Eureka colabora con los eventos literarios del Imec.

¡No la olvide! Los autobuses 20 y 21 paran en Ardenne. Twisto, colaborador del programa cultural de Imec, ofrece un servicio gratuito de autobús al centro de Caen a las 22.00 horas las noches de los encuentros.

Es kommt vor, dass eine Lektüre das Leben erhellt. Als Laure Murat auf der Suche nach der verlorenen Zeit erneut liest, wird ihr das innere Exil bewusst, in dem sie gelebt hat. Zwischen der Aristokratie des Ancien régime und dem Adel des Empire wuchs sie in einer Welt auf, die von ihrer Überlegenheit überzeugt war und sich ihres Prestiges sicher war. Mit dem Familienroman Proust begibt sie sich auf einen Weg der Emanzipation. Eines der großen Bücher des Herbstes.

Das Treffen wird von Nathalie Léger moderiert

Eintritt frei, denken Sie an eine Reservierung! reservations@imec-archives.com

Vor und nach den Treffen werden eine Bar und leichte Mahlzeiten angeboten.

Die Buchhandlung Eureka Street ist Partner der Imec-Literaturtreffen.

Denken Sie daran! Die Busse 20 und 21 fahren zur Haltestelle Ardenne. Twisto ist Partner des kulturellen Programms von Imec: An den Abenden der Treffen wird um 22 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus ins Stadtzentrum von Caen angeboten.

