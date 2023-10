Journée d’étude : Jean Follain, le même, autrement Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 15 novembre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Poète normand universel, Jean Follain a profondément influencé la poésie de son temps, comme celle d’aujourd’hui. Cette journée d’études en témoigne.

En partenariat avec les universités de Franche-Comté (Elliadd) et de Caen Normandie (Laslar)..

2023-11-15 11:30:00 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



A universal poet from Normandy, Jean Follain has profoundly influenced the poetry of his time, as well as that of today. This study day bears witness to this.

In partnership with the universities of Franche-Comté (Elliadd) and Caen Normandie (Laslar).

Poeta universal de Normandía, Jean Follain ejerció una profunda influencia en la poesía de su época, así como en la actual. Esta jornada de estudio da fe de ello.

En colaboración con las universidades de Franche-Comté (Elliadd) y Caen Normandie (Laslar).

Jean Follain, ein universeller normannischer Dichter, hat die Poesie seiner Zeit und die von heute stark beeinflusst. Dieser Studientag legt davon Zeugnis ab.

In Partnerschaft mit den Universitäten von Franche-Comté (Elliadd) und Caen Normandie (Laslar).

