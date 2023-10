Rencontre – Grand Soir / Camille de Toledo Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 9 novembre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

« Nous entrons dans un temps vertigineux », nous dit Camille de Toledo, écrivain, essayiste, et plasticien. Dans Une histoire du vertige, il interroge à nouveau l’ère anthropocène où l’humain s’enivre de récits pour ne pas voir la terre qu’il détruit, comme l’humanité qu’il renie. Camille de Toledo appelle à briser cet envoutement narratif. Une rencontre placée sous le signe de la fiction et de ses pouvoirs. Celui d’asservir le monde, mais aussi celui de le sauver.

Rencontre animée par François Bordes

Dans le prolongement du colloque « Faire la paix avec la nature ».

Entrée libre, pensez à réserver ! reservations@imec-archives.com

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après les rencontres.

La librairie Eureka Street est partenaire des rencontres littéraires de l’Imec.

Pensez-y ! Les bus 20 et 21 desservent l’arrêt Ardenne. Twisto est partenaire de la programmation culturelle de l’Imec : une navette gratuite est proposée à 22 h pour rejoindre le centre-ville de Caen les soirs de rencontre..

2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 22:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



« We are entering a vertiginous time, » says writer, essayist and visual artist Camille de Toledo. In Une histoire du vertige (A History of Vertigo), he once again questions the Anthropocene era, in which human beings are intoxicated with narratives in order to avoid seeing the earth they are destroying, and the humanity they are denying. Camille de Toledo calls on us to break this narrative spell. A meeting placed under the sign of fiction and its powers. The power to enslave the world, but also the power to save it.

Moderated by François Bordes

As a follow-up to the « Making Peace with Nature » symposium.

Free admission, but please book in advance! reservations@imec-archives.com

A bar and light refreshments will be available before and after the meetings.

The Eureka Street bookshop is a partner of Imec?s literary events.

Don’t forget it! Buses 20 and 21 stop at Ardenne. Twisto is a partner of Imec?s cultural program: a free shuttle bus runs to downtown Caen at 10 pm on the evenings of the meetings.

« Estamos entrando en una época vertiginosa », afirma la escritora, ensayista y artista visual Camille de Toledo. En Une histoire du vertige (Una historia del vértigo), vuelve a echar un vistazo a la era del Antropoceno, en la que los seres humanos se embriagan de narrativas para evitar ver la tierra que están destruyendo y la humanidad que están negando. Camille de Toledo nos llama a romper este hechizo narrativo. Este encuentro trata sobre la ficción y sus poderes. El poder de esclavizar al mundo, pero también el poder de salvarlo.

Presentado por François Bordes

En el marco de la conferencia « Hacer las paces con la naturaleza ».

Entrada gratuita, pero se ruega reservar con antelación. reservations@imec-archives.com

Habrá un bar y refrescos antes y después de las reuniones.

La librería de la calle Eureka colabora con los actos literarios del Imec.

¡No la olvide! Los autobuses 20 y 21 paran en Ardenne. Twisto, colaborador del programa cultural de Imec, ofrece un servicio gratuito de autobús al centro de Caen a las 22.00 horas las noches de los encuentros.

« Wir treten in eine schwindelerregende Zeit ein », sagt Camille de Toledo, Schriftsteller, Essayist und bildender Künstler. In Eine Geschichte des Schwindels hinterfragt er erneut das Zeitalter des Anthropozäns, in dem die Menschen sich an Erzählungen berauschen, um die Erde, die sie zerstören, und die Menschheit, die sie verleugnen, nicht zu sehen. Camille de Toledo ruft dazu auf, diese narrative Verführung zu durchbrechen. Eine Begegnung unter dem Zeichen der Fiktion und ihrer Macht. Die Welt zu versklaven, aber auch die Welt zu retten.

Moderiert von François Bordes

Im Anschluss an das Kolloquium « Frieden schließen mit der Natur ».

Eintritt frei, denken Sie an eine Reservierung! reservations@imec-archives.com

Vor und nach den Begegnungen werden eine Bar und leichte Speisen angeboten.

Die Buchhandlung Eureka Street ist Partner der Imec-Literaturtreffen.

Denken Sie daran! Die Busse 20 und 21 fahren zur Haltestelle Ardenne. Twisto ist Partner des kulturellen Programms von Imec: An den Abenden der Treffen wird um 22 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus ins Stadtzentrum von Caen angeboten.

