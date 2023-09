Grand Soir/ Geneviève Fraisse – cycle Itinéraires Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 18 octobre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Philosophe féministe, Geneviève Fraisse a précédé et annoncé le mouvement #MeToo qu’elle désigne comme « une rupture historique dans notre modernité ». Tout au long de sa vie, depuis Essai sur le service domestique en 1979, jusqu’à Féminisme et Philosophie en 2020, elle aura pensé la lente révolution produite par la notion d’égalité dans le contrat social. À partir de son histoire familiale, de sa traversée du monde intellectuel et de son incursion dans l’espace politique en tant que députée européenne, elle interroge ici l’inscription de « la subversion féministe » dans sa propre vie et son incidence sur son itinéraire personnel.

Rencontre animée par Albert Dichy.

Le cycle Itinéraires se propose d’explorer la question de l’autobiographie intellectuelle. Une manière pour un chercheur, une philosophe, un historien de revenir sur une trajectoire. Idées et impasses, combats idéologiques et expériences militantes, utopies et enthousiasmes : ces Itinéraires observeront comment une pensée se construit dans le temps.

2023-10-18 20:00:00 fin : 2023-10-18 22:00:00

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



A feminist philosopher, Geneviève Fraisse preceded and heralded the #MeToo movement, which she describes as « a historic rupture in our modernity ». Throughout her life, from Essai sur le service domestique (1979) to Féminisme et Philosophie (2020), she has reflected on the slow revolution produced by the notion of equality in the social contract. Drawing on her family history, her journey through the intellectual world and her foray into the political arena as a Member of the European Parliament, she examines the role of « feminist subversion » in her own life and its impact on her personal itinerary.

Moderated by Albert Dichy.

The Itinéraires cycle explores the question of intellectual autobiography. It’s a way for a researcher, philosopher or historian to look back on a career. Ideas and impasses, ideological battles and militant experiences, utopias and enthusiasms: these Itinéraires will look at how thought is constructed over time.

Filósofa feminista, Geneviève Fraisse precedió y anunció el movimiento #MeToo, que ella describe como « una ruptura histórica en nuestra modernidad ». A lo largo de su vida, desde Ensayo sobre el servicio doméstico en 1979 hasta Feminismo y filosofía en 2020, ha reflexionado sobre la lenta revolución producida por la noción de igualdad en el contrato social. A partir de su historia familiar, su recorrido por el mundo intelectual y su incursión en la arena política como diputada al Parlamento Europeo, examina el papel de la « subversión feminista » en su propia vida y su impacto en su trayectoria personal.

Moderada por Albert Dichy.

La serie Itinéraires pretende explorar la cuestión de la autobiografía intelectual. Es una forma de que un investigador, filósofo o historiador mire hacia atrás en su carrera. Ideas y callejones sin salida, batallas ideológicas y experiencias militantes, utopías y entusiasmos: estos Itinerarios analizarán cómo se construye el pensamiento a lo largo del tiempo.

Geneviève Fraisse ist eine feministische Philosophin, die der #MeToo-Bewegung, die sie als « historischen Bruch in unserer Moderne » bezeichnet, vorausgegangen ist und sie angekündigt hat. Ihr ganzes Leben lang, von « Essai sur le service domestique » (1979) bis zu « Féminisme et Philosophie » (2020), hat sie über die langsame Revolution nachgedacht, die durch den Begriff der Gleichheit im Gesellschaftsvertrag ausgelöst wurde. Ausgehend von ihrer Familiengeschichte, ihrer Reise durch die Welt der Intellektuellen und ihrem Eintritt in den politischen Raum als Europaabgeordnete stellt sie hier die Frage, wie sich die « feministische Subversion » in ihr eigenes Leben eingeschrieben hat und wie sie sich auf ihren persönlichen Werdegang auswirkt.

Die Veranstaltung wird von Albert Dichy moderiert.

In der Reihe Itinéraires soll die Frage der intellektuellen Autobiografie untersucht werden. Ein Forscher, eine Philosophin oder ein Historiker kann auf diese Weise auf seinen Werdegang zurückblicken. Ideen und Sackgassen, ideologische Kämpfe und militante Erfahrungen, Utopien und Enthusiasmus: In diesen Itinéraires wird beobachtet, wie sich ein Gedanke im Laufe der Zeit entwickelt.

