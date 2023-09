Grand Soir/ Noël Herpe : Ma vie avec Bernard Pivot Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 21 septembre 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Qui, parmi les plus de 40 ans, n’a jamais entendu parler des grandes messes d’Apostrophes ou de Bouillon de culture ? Sous la bienveillante autorité du plus illustre des médiateurs littéraires, elles rassemblaient deux millions de téléspectateurs. Écrivain et cinéaste, Noël Herpe avait 10 ans lorsqu’il découvrit, dans un nuage de fumée, les visages de Marguerite Duras, Milan Kundera, Catherine Robbe-Grillet, Roland Barthes et tant d’autres. Avec impertinence et drôlerie, il nous convie à partager sa Vie avec Bernard Pivot.

Rencontre animée par Albert Dichy

Bernard Pivot a confié ses archives à l’Imec en 2020.

Entrée libre, pensez à réserver ! reservations@imec-archives.com

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après les rencontres.

La librairie Eureka Street est partenaire des rencontres littéraires de l’Imec.

Pensez-y ! Twisto est partenaire de la programmation culturelle de l’Imec : une navette

gratuite est proposée à 22 h pour rejoindre le centre-ville de Caen les soirs de rencontre..

2023-09-21 20:00:00 fin : 2023-09-21 22:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



Who over the age of 40 hasn’t heard of the great masses of Apostrophes or Bouillon de culture? Under the benevolent authority of the most illustrious of literary mediators, they brought together two million viewers. Writer and filmmaker Noël Herpe was 10 years old when, in a cloud of smoke, he discovered the faces of Marguerite Duras, Milan Kundera, Catherine Robbe-Grillet, Roland Barthes and so many others. With impertinence and wit, he invites us to share his Life with Bernard Pivot.

Hosted by Albert Dichy

Bernard Pivot entrusted his archives to Imec in 2020.

Admission free, but please reserve! reservations@imec-archives.com

A bar and light refreshments are available before and after the meetings.

The Eureka Street bookshop is a partner of Imec?s literary events.

Think about it! Twisto is a partner of the Imec?s cultural program: a free shuttle bus

a free shuttle service to Caen city center at 10 pm on meeting nights.

¿Quién mayor de 40 años no ha oído hablar de las grandes masas de Apostrophes o Bouillon de culture? Bajo la benévola autoridad del más ilustre de los mediadores literarios, fueron vistas por dos millones de espectadores. El escritor y cineasta Noël Herpe tenía 10 años cuando, en una nube de humo, descubrió los rostros de Marguerite Duras, Milan Kundera, Catherine Robbe-Grillet, Roland Barthes y tantos otros. Con impertinencia y humor, nos invita a compartir su Vida con Bernard Pivot.

Presentado por Albert Dichy

Bernard Pivot ha confiado sus archivos al Imec en 2020.

Entrada gratuita, ¡pero no olvide reservar con antelación! reservations@imec-archives.com

Antes y después de las reuniones habrá un bar y refrescos.

La librería de la calle Eureka colabora con los eventos literarios del Imec.

¡No lo olvide! Twisto colabora con el programa cultural del Imec: un autobús lanzadera gratuito

un autobús gratuito al centro de la ciudad de Caen a las 22.00 h las noches de los encuentros.

Wer von den über 40-Jährigen hat noch nie von den großen Messen von Apostrophes oder Bouillon de culture gehört? Unter der wohlwollenden Autorität des berühmtesten aller Literaturvermittler versammelten sie zwei Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Der Schriftsteller und Filmemacher Noël Herpe war zehn Jahre alt, als er in einer Rauchwolke die Gesichter von Marguerite Duras, Milan Kundera, Catherine Robbe-Grillet, Roland Barthes und vielen anderen entdeckte. Frech und witzig lädt er uns ein, sein Leben mit Bernard Pivot zu teilen.

Die Begegnung wird von Albert Dichy moderiert

Bernard Pivot hat sein Archiv im Jahr 2020 dem Imec anvertraut.

Eintritt frei, denken Sie an eine Reservierung! reservations@imec-archives.com

Vor und nach den Begegnungen werden eine Bar und leichte Mahlzeiten angeboten.

Die Buchhandlung Eureka Street ist Partner der Imec-Literaturtreffen.

Denken Sie daran! Twisto ist Partner des kulturellen Programms von Imec: Ein Shuttle-Bus

wird an den Abenden der Begegnungen um 22 Uhr kostenlos angeboten, um ins Stadtzentrum von Caen zu gelangen.

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité