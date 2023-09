Journées Européennes du Patrimoine – Imec / Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Caen, 16 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’Imec ouvre les portes dérobées de l’abbaye d’Ardenne. Découvrez son histoire, ses jardins, l’exposition en cours. Profitez d’un moment de calme au café Les Ateliers, et surtout, laissez-vous initier aux métiers de l’Institut et transporter par des archives exceptionnelles.Visites guidées « Histoire de l’abbaye

d’Ardenne, du xiie siècle à nos jours »,

samedi et dimanche, à 15 h et 17 h.Visites guidées des archives

toutes les heures à partir de 14 h.

Réservation obligatoire sur place

le jour même.Visites libres ou commentées de

l’exposition Tables de montage..

2023-09-16 13:30:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

Caen 14000 Calvados Normandie



Imec opens the back doors of Ardenne Abbey. Discover its history, gardens and current exhibition. Enjoy a quiet moment in the Les Ateliers café, and above all, let yourself be introduced to the Institute?s professions and transported by exceptional archives

d?Ardenne, from the 11th century to the present day »,

saturday and Sunday, 3 pm and 5 pm.Guided tours of the archives

every hour from 2 pm.

Reservations required on site the same day

self-guided or guided tours of the

of the exhibition Tables de montage.

El Imec le abre las puertas traseras de la abadía de Ardenne. Descubra su historia, sus jardines y su exposición actual. Disfrute de un momento de tranquilidad en el café Les Ateliers y, sobre todo, déjese introducir en los oficios del Instituto y transportarse por unos archivos excepcionales

d’Ardenne, desde el siglo XI hasta nuestros días »,

sábados y domingos, a las 15.00 y 17.00 h. Visitas guiadas a los archivos

cada hora a partir de las 14.00 h.

Es necesario reservar con antelación

visitas autoguiadas o guiadas de la exposición

de la exposición Mesas de montaje.

Das Imec öffnet die Hintertüren der Abtei von Ardenne. Entdecken Sie seine Geschichte, seine Gärten und die aktuelle Ausstellung. Genießen Sie einen Moment der Ruhe im Café Les Ateliers, und vor allem lassen Sie sich in die Arbeit des Instituts einführen und von den außergewöhnlichen Archiven begeistern.Führungen « Geschichte der Abtei

d’Ardenne, du xiie siècle à nos jours » (vom 12. Jahrhundert bis heute),

samstag und Sonntag, 15:00 und 17:00 Uhr.Führungen durch das Archiv

jede Stunde ab 14 Uhr.

Reservierung vor Ort erforderlich

am selben Tag.Freie oder geführte Besuche der

der Ausstellung Montagetische.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité