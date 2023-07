Conférence : « Tours et châteaux du Moyen Âge en vallée de l’Hérault » Abbaye d’Aniane Aniane Catégories d’Évènement: Aniane

Hérault Conférence : « Tours et châteaux du Moyen Âge en vallée de l’Hérault » Abbaye d’Aniane Aniane, 16 septembre 2023, Aniane. Conférence : « Tours et châteaux du Moyen Âge en vallée de l’Hérault » Samedi 16 septembre, 17h30 Abbaye d’Aniane Gratuit. Sur inscription. Au Moyen Âge de nombreux sites fortifiés sont érigés par des seigneurs locaux. À Saint-Guilhem-le-Désert, Aumelas ou encore Montpeyroux, leurs ruines majestueuses marquent encore les paysages de la vallée de l’Hérault. Symboles de pouvoir, certains ont donné naissance à des villages ou des villes, d’autres ont été abandonnés au fil du temps.

Découvrez leur histoire et l’actualité de la recherche grâce à Laurent Schneider, archéologue médiéviste, directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS. Abbaye d’Aniane 50 boulevard Félix Giraud, 34150 Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie https://www.cc-vallee-herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 57 58 83 »}] Située au cœur de la Vallée de l’Hérault, l’abbaye d’Aniane a traversé douze siècles entre grandeur et vicissitudes. Au VIIIe siècle, saint Benoît d’Aniane fonde son abbaye.

Contemporain de Charlemagne, il conseille son fils, Louis le Pieux. Grâce à une alliance avec le pouvoir laïc, son abbaye est à l’origine d’une réforme de la règle bénédictine qui rayonne dans toute l’Europe médiévale. Après les destructions des guerres de Religion, la congrégation de Saint-Maur, souhaitant restaurer la grandeur passée d’Aniane, reconstruit un majestueux monastère classique aux XVIIe et XVIIIe siècles. Vendue comme bien national pendant la Révolution, l’abbaye est transformée en filature, puis en prison en 1845. Elle accueille une population d’adultes, puis ultérieurement de mineurs délinquants. L’institut spécialisé d’éducation surveillée ferme finalement en 1994, et le site subit des dégradations et des pillages durant une dizaine d’années d’abandon. En 2010, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault rachète le monument et met en place une politique de valorisation de ce bâtiment classé au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

