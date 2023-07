Atelier : « L’abbaye en mille couleurs » Abbaye d’Aniane Aniane, 16 septembre 2023, Aniane.

Atelier : « L’abbaye en mille couleurs » 16 et 17 septembre Abbaye d’Aniane Gratuit. Sur inscription. Présence d’un adulte requise pour accompagner les mineurs.

Que vous soyez débutant ou habitué des coups de pinceaux, seul ou en famille, venez découvrir l’ancienne abbaye d’Aniane à travers un atelier d’aquarelle qui allie patrimoine et pratique artistique. Vous appréhenderez l’histoire du lieu pour ensuite la traduire en peinture selon votre inspiration. Avec les conseils et la pédagogie de l’artiste peintre Anthony Soulié, vous vous initierez aux secrets de l’aquarelle et apprendrez à affiner votre regard artistique.

Le matériel est fourni et vous repartirez avec votre propre carnet à aquarelle.

Abbaye d’Aniane 50 boulevard Félix Giraud, 34150 Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie https://www.cc-vallee-herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 57 58 83 »}] Située au cœur de la Vallée de l’Hérault, l’abbaye d’Aniane a traversé douze siècles entre grandeur et vicissitudes. Au VIIIe siècle, saint Benoît d’Aniane fonde son abbaye.

Contemporain de Charlemagne, il conseille son fils, Louis le Pieux. Grâce à une alliance avec le pouvoir laïc, son abbaye est à l’origine d’une réforme de la règle bénédictine qui rayonne dans toute l’Europe médiévale. Après les destructions des guerres de Religion, la congrégation de Saint-Maur, souhaitant restaurer la grandeur passée d’Aniane, reconstruit un majestueux monastère classique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Vendue comme bien national pendant la Révolution, l’abbaye est transformée en filature, puis en prison en 1845. Elle accueille une population d’adultes, puis ultérieurement de mineurs délinquants. L’institut spécialisé d’éducation surveillée ferme finalement en 1994, et le site subit des dégradations et des pillages durant une dizaine d’années d’abandon.

En 2010, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault rachète le monument et met en place une politique de valorisation de ce bâtiment classé au titre des Monuments historiques.

