Atelier les p’tites graines de photographe Abbaye d’Aniane Aniane, 16 septembre 2023, Aniane.

Atelier les p’tites graines de photographe 16 et 17 septembre Abbaye d’Aniane Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 8 participants. Les appareils photos seront fournis. La présence d’un adulte est requise.

Découvrez l’abbaye d’Aniane à travers les arts plastiques et la photographie pour libérer la créativité et l’imagination dans un cadre inspirant. Entre activité manuelle et prise de vue, les ateliers ISO permettent aux enfants de 7 à 12 ans de s’initier aux bases de la photographie grâce à une approche ludique et patrimoniale.

Abbaye d’Aniane 50 boulevard Félix Giraud, 34150 Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie https://www.cc-vallee-herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.reservation.saintguilhem-valleeherault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 57 58 83 »}] Située au cœur de la Vallée de l’Hérault, l’abbaye d’Aniane a traversé douze siècles entre grandeur et vicissitudes.

Saint Benoît d’Aniane fonde son abbaye au VIIIe siècle. Contemporain de Charlemagne, il conseille son fils, Louis le Pieux. Grâce à une alliance avec le pouvoir laïc, son abbaye est à l’origine d’une réforme de la règle bénédictine qui rayonne dans toute l’Europe médiévale. Après les destructions des guerres de Religions, la congrégation de Saint-Maur, voulant restaurer la grandeur passée d’Aniane, reconstruit aux XVIIe et XVIIIe siècles, un majestueux monastère classique.

Vendue comme bien national à la Révolution, l’abbaye est transformée en filature, puis, en prison en 1845. Elle accueille une population d’adultes et ultérieurement de mineurs délinquants.

L’institut spécialisé d’éducation surveillée ferme finalement en 1994 et le site subit dégradations et pillages, durant une dizaine d’années d’abandon.

En 2010, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault rachète le monument et enclenche une politique de valorisation de ce bâtiment classé au titre des Monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Marie Cristiani – Patrimoine CCVH