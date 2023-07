Autour de l’archéologie Abbaye d’Abondance Abondance Catégories d’Évènement: Abondance

Haute-Savoie Autour de l’archéologie Abbaye d’Abondance Abondance, 16 septembre 2023, Abondance. Autour de l’archéologie 16 et 17 septembre Abbaye d’Abondance « L’archéologie… » par INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)

Grâce à ces trois ensembles de panneaux, partez « À la découverte de l’archéologie » en suivant une équipe d’archéologues, du terrain au laboratoire et approfondissez vos connaissances sur les enjeux de « L’archéologie préventive » et de « L’archéologie du bâti ». Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-tourisme.com Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Pôle Culturel d'Abondance

