41ème Festival du Périgord Noir – Opéra « Il Parnaso Confuso » (1765) Abbaye Coly-Saint-Amand, 12 août 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Samedi 12 août à 21h et dimanche 13 août à 15h. Les musiciens remettront en lumière cette azione teatrale en un acte, dans laquelle on entend, sur un air comique, toutes les nuances d’un opéra en pleins bouleversements. Opéra de Christoph Willibald Gluck sous la direction d’Iñaki Encina Oyón..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-13 . EUR.

Abbaye

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday August 12 at 9pm and Sunday August 13 at 3pm. The musicians bring back to life this one-act azione teatrale, in which we hear, on a comic note, all the nuances of an opera in the midst of upheaval. Opera by Christoph Willibald Gluck, conducted by Iñaki Encina Oyón.

Sábado 12 de agosto a las 21:00 h y domingo 13 de agosto a las 15:00 h. Los músicos revivirán esta azione teatrale en un acto, en la que escuchamos, sobre una melodía cómica, todos los matices de una ópera en plena agitación. Ópera de Christoph Willibald Gluck dirigida por Iñaki Encina Oyón.

Samstag, den 12. August um 21 Uhr und Sonntag, den 13. August um 15 Uhr. Die Musiker werden diese einaktige Azione teatrale, in der man auf einer komischen Melodie alle Nuancen einer Oper im Umbruch hört, neu beleuchten. Oper von Christoph Willibald Gluck unter der Leitung von Iñaki Encina Oyón.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère