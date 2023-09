Visite guidée de l’abbaye et de l’église Abbaye cistercienne notre dame du bosquet Bouchet, 16 septembre 2023, Bouchet.

Visite guidée de l’abbaye et de l’église 16 et 17 septembre Abbaye cistercienne notre dame du bosquet Entrée libre

Abbaye cistercienne notre dame du bosquet Place de l’Abbaye, 26790 Bouchet Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 04 80 11 http://www.mairie-bouchet.fr Au 11e siècle, Bouchet n’était qu’une maison de chasse cachée parmi les bois d’où son nom de Boscheto. Au 12e siècle, dans les années 1150, fut édifiée par Raymond des Baux comte d’Orange, une abbaye cistercienne de religieuses : Notre Dame du Bosquet, dont la première supérieure est connue en 1184. L’église romane qui fut construite à la même époque communiquait avec l’abbaye par un passage supérieur. L’abbaye connut des périodes difficiles et fut assiégée de nombreuses fois. Dans cette abbaye vécut une partie de sa vie et mourut en 1230, Saint Bertrand de Garrigue, 1er compagnon de Saint Dominique. La grande peste de 1348, les pillages des grandes compagnies finirent par ruiner l’abbaye et ses dépendances, et en 1413 son domaine fut rattaché à celui d’Aiguebelle. En 1442 une partie du Domaine et des bâtiments furent loués à 3 familles Auvergnates de Saint Flour; ce fut le commencement de la commune de Bouchet et les noms de ces familles sont parvenus jusqu’à notre époque. En 1475, l’Archevêque d’Avignon, neveu du Pape Sixte IV, décide de séparer Bouchet d’Aiguebelle et de rattacher l’abbaye au collège St Nicolas d’Avignon sous le nom de collège du Roure. Cela n’empêcha pas en 1562 son pillage et la destruction des maisons par le baron des Adrets. route : 11 km sortie autoroute BOLLENE, direction Nyons.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

