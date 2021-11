ABBAYE CISTERCIENNE DE VALMAGNE « CATHEDRALE DES VIGNES » Balaruc-les-Bains, 8 juin 2021, Balaruc-les-Bains.

2021-06-08 14:00:00 – 2021-06-08 17:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains

12 12 EUR Sortie en mini-bus proposées par l’Office de Tourisme avec Buscapade Languedoc.

Visite de l’Abbaye de Valmagne : monument historique et vignoble ! Classé monument historique en 1947, Valmagne est une des plus belles abbayes cisterciennes de France et un des plus anciens vignobles du Languedoc.

Arrêt à Bouzigues : Berceau de la conchyliculture, Bouzigues est un coquet petit village qui vit principalement de l’élevage des huîtres et des moules et du tourisme qui se développe. Petit village de pêcheurs typiquement méditerranéen, Bouzigues a su garder ses traditions et son charme d’antan.

Départ de l’arrêt de bus de la Poste (en face du magasin Spar)

Inscriptions au moins 48h avant à l’Office de Tourisme.

Balaruc-les-Bains

