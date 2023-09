Cet évènement est passé Lecture de romans à la carte : « Histoires d’abbayes, abbayes dans l’Histoire » Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul Saint-Papoul Catégories d’Évènement: Aude

Lecture de romans à la carte : « Histoires d'abbayes, abbayes dans l'Histoire »

Dimanche 17 septembre, 14h00
Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul

Gratuit. Entrée libre.

Profitez d'une lecture de romans à la carte tout au long de l'après-midi au sein de l'abbaye-cathédrale. Des lectures jeunesse sont possibles en fonction des publics.

Au cœur du Lauragais, l'abbaye bénédictine de Saint-Papoul a été fondée au VIIIe siècle. Lieu de pèlerinage au XIe siècle, elle ne cesse de prospérer jusqu'en 1317, date à laquelle elle est érigée en cathédrale. 34 évêques s'y succèdent, faisant de Saint-Papoul un centre important de pouvoir, certains prenant une part active dans la création du canal du midi. Pendant la tourment révolutionnaire, l'évêché est supprimé. Devenue site municipal, l'abbaye est classée au titre des Monuments historiques en 1840. Au cours de la visite vous découvrirez :

– Le chevet de l’église, joyau de l’art roman, orné des chapiteaux sculptés par l’atelier du Maître de Cabestany.

– Un cloître gothique du XIVe siècle et sa salle capitulaire.

– Un chœur au riche mobilier baroque témoignage du faste de ses évêques.

Pour prolonger votre visite : déambulez dans le village fortifié aux ruelles étroites conservant maisons à pan de bois et en encorbellement.

