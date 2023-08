Découvrez l’héritage de Marcilhac : visites guidées des ruines de l’abbaye et de l’église lors des Journées européennes du patrimoine Abbaye bénédictine Saint-Pierre Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé Découvrez l’héritage de Marcilhac : visites guidées des ruines de l’abbaye et de l’église lors des Journées européennes du patrimoine Abbaye bénédictine Saint-Pierre Marcilhac-sur-Célé, 16 septembre 2023, Marcilhac-sur-Célé. Découvrez l’héritage de Marcilhac : visites guidées des ruines de l’abbaye et de l’église lors des Journées européennes du patrimoine Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00, 17h30 Abbaye bénédictine Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Un don libre à la fin de la visite permet d’aider à la restauration de l’Abbaye et développer la valorisation du site. Durée : 45 minutes-1 heure. Pour les Journées européennes du patrimoine, l’association de l’église Saint-Pierre de Marcilhac a le plaisir d’organiser des visites guidées d’un site exceptionnel : les ruines de l’abbaye et l’église, classées au titre des Monuments historiques, en compagnie de Ludivine et Aurélien. Abbaye bénédictine Saint-Pierre 46160 Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie http://www.abbayedemarcilhac.com Le site de Marcilhac est situé à proximité de sites touristiques majeurs tels que Rocamadour, Padirac, Cabrerets et Saint-Cirq-Lapopie, dans la vallée du Célé. Il se trouve également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur la route des grandes abbayes, dont l’abbaye de Marcilhac faisait partie. Marcilhac est intégré au Parc naturel régional des Causses du Quercy et possède un patrimoine architectural remarquable :

– Une abbaye avec ses ruines imposantes datant des IXe, XIIe et XVIe siècles, classées au titre des Monuments historiques.

– Un enclos abbatial comprenant des édifices contemporains, dont une maison à colombages. Cette dernière est également classée, restaurée et abrite un musée d’art sacré. Association de l’Abbaye de Marcilhac Route uniquement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

