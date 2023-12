Enquête au crépuscule à l’Abbaye-aux-Hommes Abbaye-aux-Hommes Caen, 1 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre des visites guidées thématiques organisées par la Ville de Caen, les guides de l’Abbaye-aux-Hommes vous donnent rendez-vous pour des visites en famille sur le thème « Enquête au crépuscule ».

Des énigmes ? Des codes ? Il faudra être malins pour résoudre tous les secrets des salles 18ème siècle de l’abbaye.Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 (jauge limitée) ou à abbayeauxhommes@caen.fr

Photo : Inscriptions gravées dans le cloître de l’abbaye © Ville de Caen / Delphine Ladune-Cysique.

2024-01-05 17:00:00 fin : 2024-01-05 18:30:00

Abbaye-aux-Hommes esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the themed guided tours organized by the City of Caen, the Abbaye-aux-Hommes guides invite you to join them for family visits on the theme of « Investigation at dusk ».

Riddles? Codes? You’ll have to be clever to solve all the secrets of the abbey’s 18th-century rooms. Reservations required on 02 31 30 42 81 (limited capacity) or at abbayeauxhommes@caen.fr

Photo: Inscriptions engraved in the abbey cloister © Ville de Caen / Delphine Ladune-Cysique

En el marco de las visitas guiadas temáticas organizadas por la ciudad de Caen, los guías de la Abbaye-aux-Hommes le invitan a realizar con ellos visitas en familia sobre el tema « Investigación al atardecer ».

¿Enigmas? ¿Códigos? Tendrás que ser ingenioso para resolver todos los secretos de las salas del siglo XVIII de la abadía.Imprescindible reservar en el 02 31 30 42 81 (aforo limitado) o en abbayeauxhommes@caen.fr

Foto: Inscripciones grabadas en el claustro de la abadía © Ville de Caen / Delphine Ladune-Cysique

Im Rahmen der von der Stadt Caen organisierten thematischen Führungen laden die Fremdenführer der Abbaye-aux-Hommes Sie zu Familienführungen mit dem Thema « Ermittlungen in der Abenddämmerung » ein.

Gibt es Rätsel zu lösen? Welche Codes gibt es? Sie müssen klug sein, um alle Geheimnisse der Räume der Abtei aus dem 18. Jahrhundert zu lüften.Reservierung erforderlich unter 02 31 30 42 81 (begrenzte Teilnehmerzahl) oder abbayeauxhommes@caen.fr

Foto: Eingemeißelte Inschriften im Kreuzgang der Abtei © Stadt Caen / Delphine Ladune-Cysique

