Les petits secrets de l’Abbaye-aux-Hommes Abbaye-aux-Hommes Caen, 1 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre des visites guidées thématiques organisées par la Ville de Caen, les guides de l’Abbaye-aux-Hommes vous donnent rendez-vous pour des visites en famille sur le thème « Les petits secrets de l’Abbaye-aux-Hommes ».

Une lecture inédite des lieux est proposée pendant cette visite. Un itinéraire en 12 points (intérieurs et extérieurs) pour découvrir ou redécouvrir l’abbaye de manière ludique en compagnie d’un guide de l’abbaye.

Des énigmes ? Des codes ? Des détails et des anecdotes qui vous seront dévoilés comme autant de témoignages de tous ceux qui ont créé l’histoire de ce site d’exception.Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 (jauge limitée)Le ticket donne accès à la visite découverte de l’abbaye et à l’exposition temporaire Rame-Lemaitre

Photo : Inscriptions gravées dans le cloître de l’abbaye © Ville de Caen / Delphine Ladune-Cysique.

2023-12-27 14:00:00 fin : 2023-12-27 15:30:00. .

Abbaye-aux-Hommes esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the themed guided tours organized by the City of Caen, the Abbaye-aux-Hommes guides invite you to join them for family visits on the theme of « The little secrets of the Abbaye-aux-Hommes ».

During the tour, you’ll be able to take a fresh look at the site. A 12-point itinerary (inside and outside) to discover or rediscover the abbey in a fun way, in the company of an abbey guide.

Riddles? Codes? Details and anecdotes to tell the story of all those who have shaped the history of this exceptional site.Reservations essential on 02 31 30 42 81 (limited capacity)Ticket gives access to the abbey discovery tour and the Rame-Lemaitre temporary exhibition

Photo: Inscriptions engraved in the abbey cloister © Ville de Caen / Delphine Ladune-Cysique

En el marco de las visitas guiadas temáticas organizadas por la ciudad de Caen, los guías de la Abbaye-aux-Hommes le invitan a realizar con ellos una visita en familia sobre el tema « Los pequeños secretos de la Abbaye-aux-Hommes ».

Durante este recorrido, podrá contemplar el lugar desde una perspectiva nueva. Un itinerario de 12 puntos (interior y exterior) para descubrir o redescubrir la abadía de forma lúdica en compañía de un guía de la abadía.

¿Enigmas? ¿Códigos? Detalles y anécdotas que le serán revelados como testimonios de todos aquellos que han creado la historia de este lugar excepcional.Reserva obligatoria en el 02 31 30 42 81 (aforo limitado)La entrada da acceso a la visita de descubrimiento de la abadía y a la exposición temporal Rame-Lemaitre

Foto: Inscripciones grabadas en el claustro de la abadía © Ville de Caen / Delphine Ladune-Cysique

Im Rahmen der von der Stadt Caen organisierten thematischen Führungen laden die Fremdenführer der Abbaye-aux-Hommes Sie zu Familienbesuchen mit dem Thema « Die kleinen Geheimnisse der Abbaye-aux-Hommes » ein.

Während dieses Besuchs wird eine ganz neue Lesart der Orte vorgeschlagen. Eine Route mit 12 Punkten (innen und außen), um die Abtei auf spielerische Weise in Begleitung eines Führers der Abtei zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Gibt es Rätsel? Welche Codes gibt es? Details und Anekdoten, die Ihnen als Zeugnisse all derer enthüllt werden, die die Geschichte dieses außergewöhnlichen Ortes geschaffen haben.Reservierung erforderlich unter 02 31 30 42 81 (begrenzte Teilnehmerzahl)Das Ticket ermöglicht den Zugang zur Entdeckungstour durch die Abtei und zur Sonderausstellung Rame-Lemaitre

Foto: Gravierte Inschriften im Kreuzgang der Abtei © Ville de Caen / Delphine Ladune-Cysique

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer