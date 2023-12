Histoire et jonglerie à l’Abbaye-aux-Hommes Abbaye-aux-Hommes Caen, 1 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre des visites guidées thématiques organisées par la Ville de Caen, les guides de l’Abbaye-aux-Hommes vous donnent rendez-vous pour des visites en famille sur le thème « Histoire et Jonglerie ».

Jehan et Héloïse sont saltimbanques. De foires en marchés, de places en châteaux, ils racontent des histoires illustrées par des numéros de cirque pour toute la famille. Une déambulation insolite et originale créée en partenariat avec Les Abbayes de Normandie – Route Historique et la compagnie La Belle Envolée. Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 (jauge limitée) ou à abbayeauxhommes@caen.fr .

2023-12-26 17:00:00 fin : 2023-12-26 18:30:00. .

Abbaye-aux-Hommes esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the themed guided tours organized by the City of Caen, the Abbaye-aux-Hommes guides invite you to join them for family visits on the theme of « History and Juggling ».

Jehan and Héloïse are acrobats. From fairs to markets, squares to castles, they tell stories illustrated by circus acts for the whole family. An unusual and original tour created in partnership with Les Abbayes de Normandie – Route Historique and La Belle Envolée. Reservations essential on 02 31 30 42 81 (limited capacity) or at abbayeauxhommes@caen.fr

En el marco de las visitas guiadas temáticas organizadas por la ciudad de Caen, los guías de la Abbaye-aux-Hommes le invitan a realizar con ellos visitas en familia sobre el tema « Historia y malabares ».

Jehan y Héloïse son acróbatas. De las ferias a los mercados, de las plazas a los castillos, cuentan historias ilustradas con números de circo para toda la familia. Una visita insólita y original creada en colaboración con Les Abbayes de Normandie – Route Historique y la compañía La Belle Envolée. Imprescindible reservar en el 02 31 30 42 81 (aforo limitado) o en abbayeauxhommes@caen.fr

Im Rahmen der von der Stadt Caen organisierten thematischen Führungen laden die Fremdenführer der Abbaye-aux-Hommes Sie zu Familienführungen zum Thema « Geschichte und Jonglieren » ein.

Jehan und Héloïse sind Saltimbanques (Gaukler). Von Jahrmärkten zu Märkten, von Plätzen zu Schlössern erzählen sie Geschichten, die durch Zirkusnummern für die ganze Familie illustriert werden. Eine ungewöhnliche und originelle Wanderung, die in Zusammenarbeit mit Les Abbayes de Normandie – Route Historique und der Kompanie La Belle Envolée entstanden ist. Reservierungen sind erforderlich unter 02 31 30 42 81 (begrenzte Teilnehmerzahl) oder abbayeauxhommes@caen.fr

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer