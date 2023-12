Visite nocturne à l’Abbaye-aux-Hommes Abbaye-aux-Hommes Caen, 1 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre des visites guidées thématiques organisées par la Ville de Caen, les guides de l’Abbaye-aux-Hommes vous donnent rendez-vous pour des visites en famille sur le thème « Visite nocturne à l’abbaye ».

L’occasion unique de découvrir l’Abbaye-aux-Hommes à la nuit tombée : le cloître, les salles du monastère et l’église Saint-Etienne se dévoileront dans une atmosphère singulière.Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 (jauge limitée) ou à abbayeauxhommes@caen.fr .

2023-12-22 17:00:00 fin : 2023-12-22 18:30:00. .

Abbaye-aux-Hommes esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the themed guided tours organized by the City of Caen, the Abbaye-aux-Hommes guides invite you to join them for family visits on the theme of « Nighttime visits to the abbey ».

This is a unique opportunity to discover the Abbaye-aux-Hommes at nightfall: the cloister, monastery rooms and Saint-Etienne church will be revealed in a singular atmosphere.Reservations required on 02 31 30 42 81 (limited capacity) or at abbayeauxhommes@caen.fr

En el marco de las visitas guiadas temáticas organizadas por la Ciudad de Caen, los guías de la Abbaye-aux-Hommes le invitan a unirse a ellos en visitas familiares sobre el tema « Una visita nocturna a la abadía ». Se trata de una ocasión única para descubrir la Abbaye-aux-Hommes al anochecer: el claustro, las salas del monasterio y la iglesia de Saint-Etienne se revelarán en un ambiente singular.

Esta es una oportunidad única para descubrir la Abbaye-aux-Hommes al anochecer: el claustro, las salas del monasterio y la iglesia de Saint-Etienne se desvelarán en un ambiente singular.Imprescindible reservar en el 02 31 30 42 81 (aforo limitado) o en abbayeauxhommes@caen.fr

Im Rahmen der von der Stadt Caen organisierten thematischen Führungen laden die Führer der Abbaye-aux-Hommes Sie zu Familienbesuchen mit dem Thema « Nächtlicher Besuch in der Abtei » ein.

Die einzigartige Gelegenheit, die Abbaye-aux-Hommes bei Einbruch der Dunkelheit zu entdecken: Der Kreuzgang, die Klosterräume und die Kirche Saint-Etienne werden sich in einer einzigartigen Atmosphäre entfalten.Reservierung erforderlich unter 02 31 30 42 81 (begrenzte Teilnehmerzahl) oder abbayeauxhommes@caen.fr

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer