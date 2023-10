Croq’festival | Les visites gourmandes de l’Abbaye-aux-Hommes Abbaye-aux-Hommes Caen, 16 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Profitez d’une visite insolite à croquer à l’Abbaye-aux-Hommes.

Autour du thème de la gastronomie, pendant 1h15 découvrez les légumes oubliés, le repas des moines, le jardin des simples et des recettes d’antan.

Inscription sur place ou au 02 31 30 42 81.

En savoir plus sur le Croq’festival..

2023-11-16 14:00:00 fin : 2023-11-16 15:15:00. .

Abbaye-aux-Hommes Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Enjoy an unusual visit to the Abbaye-aux-Hommes.

For 1h15, discover forgotten vegetables, monks’ meals, the garden of the simples and recipes from yesteryear.

Registration on site or on 02 31 30 42 81.

Find out more about the Croq’festival.

Disfrute de una visita insólita a la Abbaye-aux-Hommes.

Durante 1 hora y 15 minutos, descubra las verduras olvidadas, las comidas de los monjes, el jardín de plantas sencillas y las recetas de antaño.

Inscripciones in situ o en el 02 31 30 42 81.

Más información sobre el Croq’festival.

Genießen Sie einen ungewöhnlichen Besuch zum Anbeißen in der Abbaye-aux-Hommes.

Rund um das Thema Gastronomie entdecken Sie 1h15 lang vergessene Gemüsesorten, das Essen der Mönche, den Garten der Einfachen und Rezepte aus vergangenen Zeiten.

Anmeldung vor Ort oder unter 02 31 30 42 81.

Weitere Informationen über das Croq’festival.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité