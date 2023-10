Visitez l’Abbaye-aux-Hommes de nuit ! Abbaye-aux-Hommes Caen, 31 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Visitez l’ancien monastère de l’Abbaye-aux-Hommes d’une manière insolite… A la tombée de la nuit, munissez-vous de votre lampe torche et partez à la découverte de ce lieu mythique de Caen !

Sur inscription par téléphone au 0231304281. Nombre de places limité.

Les visiteurs doivent apporter leur propre lampe torche (ou téléphone faisant fonction de lampe torche). .

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

Abbaye-aux-Hommes esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Take an unusual tour of the former Abbaye-aux-Hommes monastery… As night falls, grab your flashlight and set off to discover this mythical Caen landmark!

Register by phone at 0231304281. Places are limited.

Visitors must bring their own flashlight (or mobile phone acting as a flashlight).

Haga un recorrido insólito por el antiguo monasterio Abbaye-aux-Hommes… Al caer la noche, coja su linterna y salga a descubrir este legendario monumento de Caen

Inscríbase por teléfono en 0231304281. Plazas limitadas.

Los visitantes deberán llevar su propia linterna (o teléfono móvil que haga las veces de linterna).

Besuchen Sie das ehemalige Kloster Abbaye-aux-Hommes auf ungewöhnliche Weise… Nehmen Sie bei Einbruch der Dunkelheit Ihre Taschenlampe mit und gehen Sie auf Entdeckungsreise an diesem mythischen Ort in Caen!

Nach telefonischer Anmeldung unter 0231304281. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Die Besucher müssen ihre eigene Taschenlampe mitbringen (oder ein Telefon, das als Taschenlampe fungiert).

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité