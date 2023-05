Caen, été 44, la vie continue Abbaye-aux-hommes, 19 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les guides de l’Abbaye-aux-hommes vous donnent rendez-vous pour une visite qui vous plonge au cœur du terrible été 44.

À Caen, les événements de l’été 1944 commencent dans l’après-midi du 6 juin par des bombardements dans le centre-ville. Pour les caennais, c’est le début d’un chaos meurtrier qui devra durer 40 jours !

L’Abbaye-aux-Hommes se transforme en îlot sanitaire. Plus de 8 000 personnes, fuyant les bombardements, s’y réfugieront ….

Cette visite commentée décrit et illustre comment des milliers de civils: hommes, femmes et enfants, tous dans l’attente de la libération, ont fait preuve d’un courage et d’une organisation exemplaires pour survivre pendant la bataille de Caen.

Une visite basée sur des photographies, textes et témoignages audio et vidéo.Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 (jauge limitée)Le ticket donne accès à la visite découverte de l’abbaye et à l’exposition temporaire Doisneau.

Réfugiés caennais dans le cloître en 1944 © Imperial War Museum.

2023-07-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-19 15:30:00. .

Abbaye-aux-hommes Esplanade Jean-Marie-Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



The guides at the Abbaye-aux-Hommes invite you on a tour that plunges you into the heart of the terrible summer of ’44.

In Caen, the events of summer 1944 began on the afternoon of June 6 with bombing raids on the city center. For the people of Caen, it was the start of a period of murderous chaos that was to last 40 days!

The Abbaye-aux-Hommes was transformed into a sanitary island. More than 8,000 people fled the bombardments and took refuge there….

This guided tour describes and illustrates how thousands of civilians: men, women and children, all awaiting liberation, showed exemplary courage and organization to survive during the Battle of Caen.

A visit based on photographs, texts and audio and video testimonies.Reservations required on 02 31 30 42 81 (limited capacity)The ticket gives access to the discovery tour of the abbey and to the temporary exhibition Doisneau.

Caen refugees in the cloister in 1944 © Imperial War Museum

Los guías de la Abbaye-aux-Hommes le acompañarán en una visita que le sumergirá en el corazón del terrible verano de 1944.

En Caen, los acontecimientos del verano de 1944 comenzaron la tarde del 6 de junio con los bombardeos sobre el centro de la ciudad. Para los habitantes de Caen, fue el comienzo de un caos mortífero que duró 40 días

La Abbaye-aux-Hommes se transforma en una isla sanitaria. Más de 8.000 personas huyeron de los bombardeos y se refugiaron allí.

Esta visita guiada describe e ilustra cómo miles de civiles: hombres, mujeres y niños, todos a la espera de ser liberados, demostraron un valor y una organización ejemplares para sobrevivir durante la batalla de Caen.

Una visita basada en fotografías, textos y testimonios de audio y vídeo.Reserva obligatoria en el 02 31 30 42 81 (aforo limitado)La entrada da acceso a la visita de descubrimiento de la abadía y a la exposición temporal Doisneau.

Refugiados de Caen en el claustro en 1944 © Imperial War Museum

Die Fremdenführer der Abbaye-aux-hommes laden Sie zu einem Besuch ein, der Sie mitten in den schrecklichen Sommer 44 führt.

Die Ereignisse des Sommers 1944 in Caen begannen am Nachmittag des 6. Juni mit Bombenangriffen auf das Stadtzentrum. Für die Einwohner von Caen begann ein mörderisches Chaos, das 40 Tage dauern sollte!

Die Abbaye-aux-Hommes wurde in eine Gesundheitsinsel verwandelt. Mehr als 8000 Menschen, die vor den Bombenangriffen flüchteten, fanden dort Zuflucht ?

Diese Führung beschreibt und veranschaulicht, wie Tausende von Zivilisten – Männer, Frauen und Kinder, die alle auf die Befreiung warteten – beispielhaften Mut und Organisation bewiesen, um während der Schlacht um Caen zu überleben.

Die Führung basiert auf Fotografien, Texten und Audio- und Videoaufnahmen.Reservierung erforderlich unter 02 31 30 42 81 (begrenzte Teilnehmerzahl)Die Eintrittskarte ermöglicht den Zugang zur Entdeckungstour durch die Abtei und zur Sonderausstellung Doisneau.

Flüchtlinge aus Caen im Kreuzgang im Jahr 1944 © Imperial War Museum

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité