Cet évènement est passé Exposition « Rame – Lemaitre » Abbaye-aux-Hommes Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Exposition « Rame – Lemaitre » Abbaye-aux-Hommes Caen, 14 octobre 2023, Caen. Exposition « Rame – Lemaitre » 14 octobre – 8 novembre Abbaye-aux-Hommes Entrée 5€, gratuit pour les Caennais (sur présentation d’un justificatif) et pour les mineurs. L’exposition des deux peintres normands aura lieu du 14 octobre au 8 novembre à l’Abbaye-aux-Hommes. Il s’agit des peintres Jean Louis Rame (1855-1927), originaire des marches du pays d’Auge et d’André Lemaitre (1909-1995), originaire de la plaine de Caen. Abbaye-aux-Hommes Esplanade Jean-Marie-Louvel Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-11-08T08:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:00:00+01:00 Caen Département du Calvados Caen.fr Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Abbaye-aux-Hommes Adresse Esplanade Jean-Marie-Louvel Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Abbaye-aux-Hommes Caen latitude longitude 49.18114;-0.371556

Abbaye-aux-Hommes Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/